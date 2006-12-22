Ющенко и Путин запустят механизм

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент России Владимир ПУТИН возлагают большие надежды на сегодняшнюю встречу в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале встречи в формате с глазу на глаз В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИН выразили надежду, что сегодняшнее заседание межгосударственной комиссии позволит углубить и активизировать диалог между двумя странами.

В частности, В.ЮЩЕНКО поприветствовал В.ПУТИНА с приездом в Киев, отметив, что Украина рассматривает этот визит как знаковый для двусторонних отношений.

«Я надеюсь, что сегодня мы запустим механизм комиссии», - сказал Президент Украины.

В свою очередь, В.ПУТИН поблагодарил за приглашение. Он воздал должное идее В.ЮЩЕНКО о создании межгосударственной комиссии. «Это правильная идея», - сказал Президент РФ. Он считает, что комиссия положит начало действенному механизму сотрудничества.

В.ПУТИН подчеркнул, что сейчас наблюдается рост товарооборота между Украиной и Россией, углубляется сотрудничество в энергетической, гуманитарной и других сферах.

«Я рад возможности в новогодние дни посетить Киев, обменяться мнениями», - подчеркнул В.ПУТИН. Он отметил, что необходимо обсудить то, что можно сделать для более эффективного сотрудничества.

Также Президент России сообщил, что у него есть ряд идей. «Мы должны наметить определенные вехи и стимулы для сотрудничества наших правительств», - сказал он.