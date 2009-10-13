Израиль считает Яценюка жертвой антисемитизма

С приближением президентских выборов в Украине все мощнее раскручивается "антисемитская карта" с целью манипуляции рейтингами кандидатов. Об этом пишет в редакционной статье влиятельное израильское издание "Haaretz".

Анализируя первые предвыборные тенденции, ведущий обозреватель газеты "Haaretz" по вопросам постсоветского пространства Лили Галили приходит к выводу, что розыгрыш "антисемитской карты" уже стал едва не главной "изюминкой" черных PR-технологий в начале президентской кампании в Украине.

Галили отмечает, что первой "жертвой" стал Арсений Яценюк - на вопросе его национальной принадлежности спекулирует пресса и политические оппоненты. Впрочем, как напоминает обозреватель, антисемитские приемы в избирательной борьбе применяются в Украине уже не первый раз. Свою "порцию" черного антисемитского пиара в свое время получила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

От опасности интенсивного спекулирования на национальной теме в ходе украинской президентской кампании предостерегают и в МИД Израиля. Как сообщили «Немецкой волне» в пресс-службе министерства, не вмешиваясь во внутренние дела суверенного государства, в Иерусалиме все же надеются на порядочность и рассудительность украинских политиков и предвыборных штабов кандидатов.