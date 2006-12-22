Пресс-служба Президента не подтверждает, что Ющенко подписал бюджет-2007

Пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не подтверждает информацию, что глава государства подписал закон о бюджете на 2007 год.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам заявил, что Президент подписал законо государственном бюджете на 2007 год.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Президент поставил единственное условие: пенсии должны приравниваться к прожиточному минимуму. По словам премьера, они договорились, что по итогам первого квартала госбюджет будет пересмотрен и, по возможности, пенсии будут повышены до уровня прожиточного минимума.