Пресс-служба Президента не подтверждает, что Ющенко подписал бюджет-2007
12:19, 22 декабря 2006Политика
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Но и не опровергает...
Пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не подтверждает информацию, что глава государства подписал закон о бюджете на 2007 год.
Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам заявил, что Президент подписал законо государственном бюджете на 2007 год.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, Президент поставил единственное условие: пенсии должны приравниваться к прожиточному минимуму. По словам премьера, они договорились, что по итогам первого квартала госбюджет будет пересмотрен и, по возможности, пенсии будут повышены до уровня прожиточного минимума.
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