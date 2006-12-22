Президент подписал бюджет на 2007 год

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон о государственном бюджете на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам, рассказывая об итогах сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Президент поставил единственное условие: что пенсии должны приравниваться к прожиточному минимуму. По словам премьера, они договорились, что по итогам первого квартала госбюджет будет пересмотрен и по возможности пенсии будут повышены до уровня прожиточного минимума.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2007 год.

11 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала Закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента, то есть не преодолела вето Президента.

19 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, с учетом предложений профильного комитета парламента. В нем, среди прочего предусмотрено, что Кабинет министров на протяжении первого квартала 2007 года должен провести мониторинг соответствия размера прожиточного минимума его реальному размеру и, в случае необходимости, внести на рассмотрение парламента соответствующие предложения относительно изменений в госбюджет на 2007 год.

21 декабря после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ЮЩЕНКО заявил, что применит вето к закону о госбюджете-2007, если в нем не будет учтена позиция об установлении минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума.

Сегодня Президент заявил, что требует от Верховной Рады пересмотреть уровень прожиточного минимума и минимальной пенсии на 2007 год. Президент отметил, что это его ключевое и главное требование к подписанию Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

В то же время пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не подтверждает информацию, что глава государства подписал закон о бюджете на 2007 год.