В военной доктрине РФ изменятся основания применения ядерного оружия

Новая военная доктрина России предполагает некоторые изменения оснований применения ядерного и иного оружия, сообщил журналистам в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"С точки зрения, допустим, возможности нанесения ударов превентивных или ядерных, мы тоже сформулируем положения. Они будут несколько отличаться от тех, что были раньше", - сказал Патрушев, говоря о нововведениях в готовящемся проекте военной доктрины.

В то же время, он сообщил, что доктрина по сути не является новой разработкой, а базируется и использует положения, которые были в предыдущей.

"Мы хотим ее, эту военную доктрину, сделать открытой, чтобы у нас и за рубежом знали о том, что мы разработали и как хотим работать. Мы поставим цели и поставим цели, как эти цели реализовать", - приводит слова Патрушева РИА "Новости".

Он не стал распространяться о деталях нововведений.

"Сегодня это проект, а мы должны говорить, когда это уже будет утвержденная военная доктрина. Но отличия будут", - сказал секретарь Совбеза.

Накануне Патрушев сообщал, что проект военной доктрины России будет передан на утверждение президента до конца года.