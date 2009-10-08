В военной доктрине РФ изменятся основания применения ядерного оружия
Об этом сообшил секретарь СБ страны
Новая военная доктрина России предполагает некоторые изменения оснований применения ядерного и иного оружия, сообщил журналистам в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"С точки зрения, допустим, возможности нанесения ударов превентивных или ядерных, мы тоже сформулируем положения. Они будут несколько отличаться от тех, что были раньше", - сказал Патрушев, говоря о нововведениях в готовящемся проекте военной доктрины.
В то же время, он сообщил, что доктрина по сути не является новой разработкой, а базируется и использует положения, которые были в предыдущей.
"Мы хотим ее, эту военную доктрину, сделать открытой, чтобы у нас и за рубежом знали о том, что мы разработали и как хотим работать. Мы поставим цели и поставим цели, как эти цели реализовать", - приводит слова Патрушева РИА "Новости".
Он не стал распространяться о деталях нововведений.
"Сегодня это проект, а мы должны говорить, когда это уже будет утвержденная военная доктрина. Но отличия будут", - сказал секретарь Совбеза.
Накануне Патрушев сообщал, что проект военной доктрины России будет передан на утверждение президента до конца года.