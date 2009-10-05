США надеются на следующего Президента Украины
07:03, 05 октября 2009Политика
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"Избирательная кампания будет интересной"
Руководство Соединенных Штатов Америки выражает надежду, что будут иметь в лице следующего Президента Украины «хорошего партнера».
Об этом в интервью телеканалу «Интер» заявил заместитель министра обороны США по делам международной безопасности Александр ВЕРШБОУ.
«Я считаю – избирательная кампания будет интересной, и важные вопросы можно будет обсуждать свободно. Также надеемся, что следующий Президент Украины будет хорошим партнером для Соединенных Штатов», - сказал А.ВЕРШБОУ.
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