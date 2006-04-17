СДПУ(о) требует от Ющенко защиты

СДПУ(о) обратилась с требованием к Президенту Украины как гаранту соблюдения Конституции Украины защитить права миллионов украинцев, поставивших свои подписи за проведение всеукраинского референдума о членстве Украины в НАТО и участии в ЕЭП.

Как говорится в заявлении СДПУ(о), переданном УНИАН, с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей Украине 109 официально зарегистрированных Центральной избирательной комиссией инициативных групп проводили сбор подписей в поддержку референдума по членству Украины в НАТО и участию Едином экономическом пространстве с Россией, Беларусью и Казахстаном.

“Нынешняя власть, взяв курс на скорейшее вступление Украины в военно-политический блок НАТО, в чем видит гарантию сохранения своего властного статуса, совершенно игнорирует тот фактор, что большинство украинцев категорически не поддерживают этот курс. При этом власть открыто блокирует развитие каких-либо отношений в рамках договора по ЕЭП, подписанного с Россией, Беларусью и Казахстаном, что уже несет негативные последствия для экономики Украины”, говорится в заявлении.

СДПУ(о) отмечает, что народ Украины активно поддержал инициативу проведения референдума - к 1 марта более 4,6 млн. человек поставили подписи в его поддержку. «Вместе с тем, начиная с момента проведения собраний инициативных групп и по сегодняшний день, представителями власти на местах, правоохранительными органами предпринимаются всевозможные попытки сорвать проведение референдума. Нетрудно догадаться, что весь процесс координируется из Секретариата Президента Украины. Эти действия, которые не только не имеют законных оснований, но и зачастую просто противоречат закону, направлены на дискредитацию самой идеи референдума и фактически на его недопущение. На это же направлены и заявления, и комментарии, со стороны представителей прокуратуры, которые периодически появляются в СМИ», заявляет СДПУ(о).

Как говорится в заявлении, «несмотря на то, что ЦИК была обязана по закону вынести решение о сборе подписей в срок до 1 апреля т.г., вопрос до настоящего времени так и не рассмотрен. Наряду с этим, постоянно звучат заявления со стороны представителей Генеральной прокуратуры, а также заместителя председателя ЦИК Николая МЕЛЬНИКА о якобы имеющихся нарушениях при сборе подписей в отдельных областях. Господин МЕЛЬНИК, который представляет в ЦИК известную политическую силу, явно выполняет заказ. При этом у нас есть доказательства того, что он, превышая свои полномочия, лично оказывал давление на людей и принуждал их отказаться от подписи за референдум. В связи с чем нами был направлен запрос в Генпрокуратуру для оценки его действий. Напоминаем, что согласно Закону «О Всеукраинском и местном референдумах» ответственность за порядок сбора подписей и проверка их достоверности возложена на председателей местных советов».

СДПУ(о) заявляет, что обладает «юридическими доказательствами того, как людей заставляли отказаться от своей подписи именно в тех областях, которые прозвучали в комментарии пресс-службы Генпрокуратуры. И сегодня в этих областях развернута настоящая травля членов инициативных групп, их безосновательно вызывают на допросы, людей заставляют отказываться от своих подписей. В Ривно лично прокурор города И.ОЛЬШАНЕЦКИЙ проводит незаконную проверку результатов сбора подписей, собирает информацию об активистах местных инициативных групп. Непонятна роль и народного депутата от «Нашей Украины» С.ОЛЕКСЮКА, который лично «проверял» подписные листы, переданные на хранение в местный совет. В Хмельницком прокурор города О.ТОРКАЛО и его помощник В.БАЛЮК организовали и проводят незаконную проверку результатов работы инициативных групп, привлекая к этому работников МВД. В частности, допросы членов инициативных групп проводит сотрудник городского отдела УМВД Ю.ГУЛА. Подобная ситуация сложилась и в Николаеве, где инициаторов всеукраинского референдума вызывают на допросы в прокуратуру. Это свидетельствует о том, что власть всеми силами и средствами хочет не допустить проведения референдума и лишить украинский народ его законного права определять свое будущее».

Как сообщал УНИАН, в трех областях возбуждены уголовные дела по фактам подделок во время сбора подписей в поддержку всеукраинского референдума о вступлении Украины в НАТО и Единое экономическое пространство. По поручению Генпрокуратуры прокуратурами областей проведена проверка соблюдения закона во время сбора подписей в поддержку всеукраинского референдума по народной инициативе, в результате чего разоблачены факты грубых нарушений.

Так, прокуратура Николаевской области возбудила два уголовных дела по фактам подделки подписей граждан в подписных листах. Прокуратура Хмельницкой области возбудила уголовное дело по факту внесения ложных сведений в подписные листы. Аналогичное уголовное дело возбудила и прокуратура Ривненской области.

Кроме того, ряд материалов проверок направлен в органы внутренних дел для принятия процессуального решения в соответствии с законом.