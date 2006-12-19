Стецькив: БЮТ и Партия регионов договорятся о пакетном голосовании

Советник Президента Украины по политическим вопросам Тарас СТЕЦЬКИВ считает вероятным, что БЮТ и Партия регионов договорятся о “пакетном” голосовании за законы об оппозиции и о Кабинете министров.

Об этом Т.СТЕЦЬКИВ заявил УНИАН, комментируя сегодняшнее непринятие Верховной Радой Украины закона об оппозиции.

Он высказал мнение, что фракция “Наша Украина” не проголосовала за проект закона об оппозиции “в версии Блока Юлии Тимошенко” из-за того, что он “фактически делал ее блок и ее лично главной оппозицией в Украине и в парламенте”. Отклоненный законопроект, по словам Т.СТЕЦЬКИВА, создавал такое положение, когда есть официальная власть и официальная оппозиция, “а все другие силы, которые не входят в официальную оппозицию, - вообще неизвестно кто”.

Кроме того, отметил советник Президента, этот проект закона прописывал нормы, которые немного дают самой оппозиции, например, половины комитетов, которые должны были принадлежать оппозиции, вообще в парламенте сегодня не существует. “То есть это было произведение довольно произвольной формы”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ, добавив, что, по его мнению, “значительно лучше выглядела бы регламентация прав оппозиции в проекте закона о внесении изменений в Регламент, который подготовил Николай КАТЕРИНЧУК”.

В то же время, характеризуя сложившуюся ситуацию, Т.СТЕЦЬКИВ заявил: “Сейчас это может привести к тому, что Блок Тимошенко будет пробовать договариваться с Партией регионов и пакетно голосовать закон об оппозиции вместе с преодолением вето на закон о Кабмине – вот такая может быть непростая ситуация”.

На вопрос, нужен ли украинской оппозиции специальный закон, который регламентировал бы ее деятельность, советник Президента ответил, что в большинстве стран мира такого закона нет. “Но поскольку в Украине эта тема приобрела такое довольно сильно политическое звучание, то, наверно, уже не обойти регламентации прав оппозиции. Вопрос в том – как это сделать: в виде отдельного закона или определенного раздела в Регламенте”, - считает он. При этом путь внесения изменений в Регламент Т.СТЕЦЬКИВ назвал “тоже вариантом”.

“Нет же специального закона об оппозиции практически ни в одной цивилизованной стране мира! Просто другой вопрос, что в Украине нет ни правовой, ни политической культуры, и возникает потребность в регламентации прав оппозиции. Это, наверно, будет украинское новшество, но, скорее всего, в какой-то форме это нужно регламентировать”, - считает советник Президента.

В то же время, на вопрос о степени вероятности того, что изменения в Регламент, которые бы регулировали деятельность оппозиции, будут приняты парламентом, Т.СТЕЦЬКИВ ответил: “Трудно сказать, потому что сегодня БЮТ настаивает на законе (об оппозиции) в своей редакции. А как себя поведут другие фракции? Нужно попробовать проголосовать изменения в Регламент и ввести этот отдельный раздел. Посмотрим, я думаю, что какая-то вероятность есть. Но ситуация обостряется, потому что все это делается на фоне противостояния Кабмина и Секретариата Президента, и комбинации могут быть самые невероятные”.

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, проголосовать за указанные изменения в Регламент можно было бы и до конца года – “было бы желание”. “Но я думаю, что антикризисная коалиция попробует разменять закон о Кабмине на закон об оппозиции. Такой вариант выглядит наиболее вероятным и это довольно нехорошо, потому что закон о Кабмине в правительственной версии практически ничего не решает в регламентации деятельности Кабмина. Это - пустой закон”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ. В то же время он допускает, что БЮТ поддержит правительственный закон о Кабмине, чтобы получить закон об оппозиции. “Так может быть. Это - возможная ситуация”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.