Все решит ”быстрая сверхприбыль”

Политические эксперты видят различные конфигурации коалиций в местных советах.

Как сообщили УНИАН в Центре исследований политических ценностей, в Киевсовете фракции «Наша Украина» и СПУ поддержали новоизбранного мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, тогда как Блок Юлии Тимошенко перешел в оппозицию. Таким образом, можно говорить о расколе лагеря «помаранчевых» на киевском уровне.

На вопрос, насколько дееспособной будет «помаранчевая коалиция» на региональном уровне, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО ответил, что «помаранчевая коалиция» „как это ни пикантно, будет более сильной, потому что все зависит не от политических решений лидеров фракций и партий, а от экономических интересов местных бизнесменов, которые просто попали в городские и облсоветы под крышей БЮТ, «Нашей Украины» или «Поры». Поэтому они не позволят себе такой раскоши как политические противоречия, если увидят возможность экономического распределения бюджетов области или города”.

Как сказал председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ, „региональные списки подвергались грубой распродаже всеми основными партиями. Бизнес, который выкупил эти места, смотрит на депутатство как на инвестицию: с одной стороны, рискованно, а с другой стороны, как на такую, которая может привести к быстрым сверхдоходам. «Быстрые сверхдоходы» – это ключевой момент, который будет побуждать создавать ту или иную коалицию. Если на уровне Верховной Рады в пребывании в статусе оппозиции есть определенный смысл (который может быть в будущем окуплен сторицей), то на региональном уровне все политические силы захотят быть ближе к власти. Так что местные провластные конфигурации в советах могут быть самыми разнообразными. А если и будет создаваться крепкая и большая оппозиция, то с целью – взять как можно быстрее власть (в частности, путем досрочных перевыборов, или угрозой таких перевыборов). Именно такую ситуацию наблюдаем и в Киеве, где часть «помаранчевых» объявила себя оппозицией к мэру. Эта «оппозиция» рассматривает такой статус как краткосрочный. Оппозиция собирается находиться в этом статусе не все годы каденции, а надеется в ближайшее время стать властью”.

По словам директора Европейского института интеграций и развития Дмитрия ВЫДРИНА, „еще не понятно, кто к кому перешел в оппозицию, потому что оппозиция в любой цивилизованной стране – это меньшинство. Сейчас, насколько мне известно, Блок Юлии Тимошенко, «ГАК» и КЛИЧКО, которые решили объединиться (в Киевсовете), вместе имеют более 60 голосов, то есть более 50% (в Киевсовете 120 депутатов - УНИАН). Поэтому, наверное, в оппозиции (в Киевсовете) окажется «Наша Украина» с теми силами, с которыми она собирается создавать в горсовете альянс. Если так будет, то, очевидно, будут новые выборы мэра (Киева), потому что, по всем европейским правилам, мэр не может представлять и контролировать меньшинство в муниципалитете. Что касается работоспособности «помаранчевой» коалиции на местах. Должна показать пример, прежде всего, коалиция на уровне высшей власти. Люди избирают высшую власть для того, чтобы она была не только эффективным менеджером, но и давала, в том числе, моральный и политический пример для сил на местах. Я думаю, что будет встречный процесс, будет коалиция на уровне верховной власти, и уверен, что начнется движение навстречу на местах – будет стихийное создание демократических коалиций на уровне районов, городов и областей. В Киеве возник досадный диссонанс, но я думаю, что он в ближайшее время будет исправлен”.

По убеждению председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента»): Владимира ФЕСЕНКО, „во-первых, еще нужно создать такие коалиции. Насколько мне известно, в разных регионах ситуация складывается по-разному: есть разные варианты конфигураций коалиции. Я думаю, что во многом вероятность формирования «помаранчевых» коалиций на уровне регионов зависит от того, будет ли она сформирована в Верховной Раде Украины. Еще одно важное обстоятельство, о котором не нужно забывать. Если в парламенте формирование коалиции является конституционным требованием, то на уровне местных советов таких законодательных требований нет. То есть, решение о создании коалиции будет сугубо политическим актом и не более того. Также на уровне местных советов не действует императивный мандат. Поэтому, по моему мнению, все коалиции, которые так или иначе будут формироваться в местных советах, скорее всего, будут ситуативными. Хотя, если они докажут свою стабильность, последовательность и то, что они могут действовать как консолидированная политическая сила, тогда это будет новая, прогрессивная политическая тенденция”.

Как считает директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ, «в тех районах, где ситуация непонятная, как в Киеве, где представлены различные политические силы, там, возможно, будут объединения, которые противоречат «концепции трех»: то есть, будут объединяться сторонники Майдана с противниками Майдана и тому подобное, в зависимости от местной ситуации. Там же, где подавляющее большинство будет на стороне одной политической силы (там, где одна политическая сила сможет сформировать большинство в совете), не будет такого объединения: я имею в виду Восток, с одной стороны, и Запад, с другой. А вот в Киеве, Одессе и, возможно, в других городах Центра Украины, такие объединения возможны».

По словам президента Украинской Академии политических наук Николая МИХАЛЬЧЕНКО, „говорить о коалициях в регионах, которые будут калькой коалиции в парламенте, невозможно. Потому что в регионах будет складываться своя специфическая ситуация, в зависимости от соотношения политических сил. Коалиции будут приобретать как раз региональный характер. В этом ничего плохого нет. Здесь будет возникать только один вопрос – привлечение коммунистов. Но в этом вопрос, я думаю, все будут исключать коммунистов из коалиции. А Партия регионов будет проводить мягкую тактику вхождения в эти региональные коалиции, тем более, что «регионалы» не заинтересованы в том, чтобы быть в жесткой оппозиции к власти”.