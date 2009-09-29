Если бы выборы Президента были в конце сентября (опрос)

Если бы выборы Президента Украины проходили в конце сентября, то наибольшую поддержку среди избирателей имели бы Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного „Українським демократичним колом” по заказу Института политики 10 - 16 сентября 2009 года.

Согласно опросу, за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 28,9% избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 20,8% опрашиваемых.

Остальные политики имеют существенно меньшую благосклонность избирателей. Свою готовность голосовать за Арсения ЯЦЕНЮКА выразили 10,8% респондентов, за Петра СИМОНЕНКО – 4,3%, за Сергея ТИГИПКО – 3,8%, за Виктора ЮЩЕНКО – 3,3%, за Владимира ЛИТВИНА – 3,2%.

В то же время, в соответствии с результатами опроса, за Наталию ВИТРЕНКО готовы проголосовать 1,6% избирателей, за Анатолия ГРИЦЕНКО – 1%, за Инну БОГОСЛОВСКУЮ – 0,7%, за Александра МОРОЗА – 0,4%, за Олега ТЯГНИБОКА – 0,3%, за Юрия КОСТЕНКО – 0,1% опрашиваемых.

Если бы президентские выборы проводились во второй половине сентября, то во второй тур прошли бы В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО. Во втором туре за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 41% избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 35,1%.

„Українське демократичне коло” провело всеукраинский опрос 10 - 16 сентября. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.