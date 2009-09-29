Коломойский потребует от Тимошенко извинений

Бизнесмен Игорь Коломойский собирается судиться за право владеть Одесским припортовым заводом.

Об этом Коломойский сказал в комментарии Украинской правде.

"Мы обратимся в суды с требованием признать "Нортиму" победителем и отдать ей завод по той цене, по которой она выиграла конкурс. И мы от этого мы не отступимся. Завод был, есть и будет украинским", - сказал Коломойский.

По словам Коломойского, для приватизации ОПЗ он собрал "пул инвесторов".

"Там были только украинские инвесторы. Это же не шутка – мы собирали деньги, готовились два месяца, причем мы брали деньги не внутри Украины, а привлекли бы их извне", - сказал он.

Коломойский не стал называть, кто входит в пул инвесторов.

"У меня от участников на это нет письменного разрешения, но там минимум шесть участников", - сказал он.

По его словам, обвинения премьер-министра Тимошенко в сговоре являются абсурдными.

"Если речь идет о заниженной цене, то почему они выставили стартовую цену 4 миллиарда? Давайте говорить честно, 500 миллионов долларов – хорошая цена для этого завода. Мы дали почти 620 миллионов – разве это плохая цена в наше тяжелое время?" – возмутился Коломойский

"Мы обсудили эту ситуацию с инвесторами и приняли такое решение. Если не будет доказан факт сговора – чего в принципе не было, то на этом этапе мы минимально будем требовать извинений от Юлии Тимошенко", - сказал Коломойский.

Он считает, что "заявление премьер-министра носило немного эмоциональный характер".

"А все ведь можно разобрать – провести и физиономическую экспертизу, и психологическую", - сказал Коломойский.

Коломойский убежден, что если бы аукцион выиграл российский "Сибур", то его результаты были бы признаны конкурсной комиссией.

"Продали бы русским, даже по стартовой цене, сказали бы, что "хорошая цена, все честно – честный конкурс, честная компания". А победила компания украинских инвесторов, - надо было обязательно объявить, что заговоры, кланы и тому подобное! Страна это уже не ест. Народ этому уже не верит", - заявил Коломойский.

Украинская правда