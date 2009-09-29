Тедееву не советуют судиться с Луценко, потому что смысла нет

Народный депутат от Партии регионов Эльбрус ТЕДЕЕВ не будет судиться с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, считает народный депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве он сказал: «Судиться с ЛУЦЕНКО смысла нет».

При этом депутат-«регионал» В.КОЛЕСНИЧЕНКО напомнил, что суд обязал Ю.ЛУЦЕНКО извиниться перед другим народным депутатом от Партии регионов Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, однако министр до сих пор этого не сделал.

А поэтому, как заявил В.КОЛЕСНИЧЕНКО, в случае, если Э.ТЕДЕЕВ обратится в суд и выиграет, «как он сможет заставить ЛУЦЕНКО исполнить решение суда?».

В свою очередь, олимпийский чемпион Александр ВОЛКОВ, отвечая на вопрос журналистов, общался ли он с Э.ТЕДЕЕВЫМ перед пресс-конференцией, в частности, по поводу автомобиля, фигурировавшего в инциденте в Голосеевском парке в Киеве 11 сентября, сказал: «Мы разговаривали с ТЕДЕЕВЫМ. С автомобилем история простая – это вообще-то автомобиль, который, по большому счету, ему не принадлежит».

Как сообщал УНИАН, 23 сентября на пресс-конференции Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, заявил: “Учитывая предоставленную мной информацию, могу сделать вывод, что криминальные авторитеты, которые находятся на территории РФ и Кавказа, не имея возможности постоянно находиться на территории Украины из-за активных профилактических действий УБОП МВД Украины, делают попытки оказывать криминальное давление, используя связи с членами бывшей преступной группировки, в частности с народным депутатом Украины ТЕДЕЕВЫМ Эльбрусом, который в течение 90-х, – начале 2000-х годов считался, по данным оперативных баз МВД Украины, членом организованной преступной группировки «Солохи», возглавляемого покойным Борисом Савлоховым».

Также министр сообщил, что 22 сентября в Киеве был задержан гражданин РФ Роберт ТЕДЕЕВ, который принимал непосредственное участие в бандитских разборах 11 сентября в Голосеевском парке столицы.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сначала задержанный назвал себя ИВАНОВЫМ, но позже назвался настоящим именем, признав, что является двоюродным братом народного депутата Э.ТЕДЕЕВА.