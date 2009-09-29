Лукаш обжаловала решение суда о «плохой» рекламе Тимошенко

Народный депутат Украины, представитель Партии регионов Елена ЛУКАШ обжаловала решение Печерского суда о запрещении рекламы, в которой критикуется деятельность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Е.ЛУКАШ, соответствующая жалоба подана сегодня в Апелляционный суд города Киева. Е.ЛУКАШ просит отменить решение Печерского районного суда города Киева от 22 сентября 2009 года по гражданскому делу №2-1800-1/09 об обеспечении иска.

Как известно, Печерский районный суд города Киева постановлением от 22 сентября вынес решение по обеспечению иска, которой запретил распространение любой «недобросовестной» рекламы, касающейся деятельности премьер-министра, председателя партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО. Суд принял соответствующее решение по иску политической партии “ВО “Батькивщина” к гражданину Петру ПИДЛУБНОМУ. Видеоролик под названием “Лучше бы она отдыхала, чем работает” был разослан на все центральные телеканалы от имени П.ПИДЛУБНОГО.

В иске «Батькивщины» речь шла о запрещении ответчику и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, на радио и телевидении, в сети Интернет, в электронных СМИ любую «недобросовестную» рекламу, касающуюся деятельности Ю.ТИМОШЕНКО.

Е.ЛУКАШ в своей жалобе называет иск партии «Батькивщина» технологией, которая была задействована, чтобы сделать невозможной критику гражданами, политическими партиями, общественными организациями – а фактически всеми субъектами гражданского общества – действий Кабинета министров Украины и премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, которая была реализована путем вынесения решения Печерским районным судом города Киева от 22 сентября 2009 года.

По ее мнению, цель принятия Печерским районным судом города Киева решения от 22 сентября 2009 года была одна – “попытка создания условий для давления, в том числе судебного, на тех, кто выражает критические замечания в отношении деятельности Кабинета министров Украины и премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО”.

В то же время депутат отмечает, что в соответствии со статьей 34 Конституции Украины каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Е.ЛУКАШ также подчеркивает в жалобе, что назначение или избрание граждан на политические должности предусматривает автоматическое их согласование с тем, что степень их возможной критики и публичной оценки их деятельности будет значительно выше по сравнению с обычным гражданином. “Политик должен быть готов к тому, чтобы воспринимать даже самую жесткую критику своих общественных действий и высказываний. Такая критика не может рассматриваться как нарушение его прав”, - идет речь в документе.

“Право на критику политических деятелей, должностных лиц и действий правительства в целом - одно из важнейших прав, которые защищаются статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, и это право абсолютно необходимо для нормального функционирования демократической системы”, - отмечает депутат.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд города Киева решением от 22 сентября запретил распространение любой «недобросовестной» рекламы, касающейся деятельности премьер-министра, председателя партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

В иске «Батькивщины» речь шла о запрещении ответчику и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, на радио и телевидении, в сети Интернет, в электронных СМИ любую «недобросовестную» рекламу, касающуюся деятельности Ю.ТИМОШЕНКО.