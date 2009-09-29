ФГИУ после конкурса «осенило»: сейчас не время продавать ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) считает адекватной ценой приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» 8-9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам и.о. главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, комментируя решение комиссии по приватизации ОПЗ признать конкурс по продаже недействительным.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможности повторного проведения конкурса по приватизации ОПЗ, Д.ПАРФЕНЕНКО заявил: “Мы будем ждать лучших времен, в том числе и политических, для того, чтобы была единая политическая воля, единое видение процессов приватизации. Я думаю, что это будет в следующем году”.

При этом, по его словам, условия конкурса по приватизации ОПЗ изменяться не будут.

Справка УНИАН. На состоявшемся сегодня, 29 сентября, конкурсе по продаже ОПЗ, который проходил в форме открытого аукциона, ООО «Нортима» (Украина) приобрело контрольный пакет Одесского припортового завода в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Но комиссия ФГИУ по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

По словам Д.ПАРФЕНЕНКО, ФГИ и правительство Украины сделали все, чтобы конкурс прошел открыто и прозрачно, однако на фонд оказывалось жесткое давление. «Были иски, решения судов, все это было направлено на то, чтобы в итоге снизить цену ОПЗ. К сожалению, эта цель была достигнута», - отметил Д.ПАРФЕНЕНКО.