Симоненко и Жириновский примут участие в видеомосте Киев – Москва

В каком состоянии находятся современные российско-украинские отношения? Как повлияло обращение Президента России Дмитрия Медведева к Президенту Украины Виктору Ющенко на отношения двух стран? С какими задачами и предложениями идут на президентские выборы ведущие партии и политики Украины?

На эти и другие вопросы ответят лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко и вице-спикер Госдумы РФ Владимир Жириновский в ходе видеомоста Киев – Москва, который состоится 30 сентября в 13 часов в студии информационного агентства «РИА-Новости» по адресу: Украинское представительство РИА Новости: Киев, ул. Станиславского, 3, офис 50.

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