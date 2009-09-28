Избиркомам на президентских выборах придется работать бесплатно?

Отсутствие утвержденного государственного бюджета на 2010 год не повлияет на проведение выборов Президента Украины, однако может привести к задержкам с выплатами заработной платы членам избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

По ее словам, в этом году на счете Центризбиркома есть 712 млн. грн. на организацию выборов Президента. Львиная же доля расходов приходится на 2010 год – в бюджетном запросе ЦИК указала 1 млрд. 272 млн. грн. на организацию избирательной кампании.

При этом, по словам Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, 80% расходов, а именно 1,1 млрд. грн. - это расходы на заработную плату членам избирательных комиссий.

ЦИК рассчитал эту сумму, исходя из того, что кандидатов в президенты будет 30, а членов избирательных комиссий - около 2 миллионов.

Учитывая трудности с принятием бюджета на следующий год, отметила Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, ЦИК попытается максимально использовать возможности бюджета этого года и профинансировать закупку необходимых товаров и услуг. Также в этом году, по ее словам, будет оплачено печатание избирательных бюллетеней.

«ЦИК профинансирует закупку товаров и услуг, вместе с тем пострадают непосредственно члены избирательных комиссий, потому что дефицит, в конечном счете, коснется как раз той части, которая предусмотрена на финансирование заработной платы членов избирательных комиссий», – сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ. При этом она добавила, что в ЦИК не хотели бы, чтобы так произошло.

В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА заметил, что наиболее напряженная работа в избирательных комиссиях придется на новогодние и рождественские праздники, и большинству членов избирательных комиссий придется работать. В связи с этим он обратился к будущим членам избирательных комиссий с просьбой с пониманием отнестись к выполнению своих обязанностей и как можно эффективнее обеспечить проведение выборов.