Литвин: не надо рыть могилу другому, пока своя не готова

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН называет причину, из-за которой президентские выборы могут не состоятся.

В эфире телеканала ТВІ в воскресенье вечером он заявил, что если будет продолжаться блокирование парламента, то не будет возможности внести изменения в закон о выборах президента Украины. Он уверен, что Конституционный Суд, на рассмотрение которого передан закон о выборах, признает неконституционными некоторые нормы этого закона.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что после такого решения КС, если неконституционные положения не будут изменены, то «выборы не состоятся».

«Если хотят развалить все, что можно развалить в стране, и думаю, что потом и власть свалится, то я убежден, что это большая иллюзия, утопия», - подчеркнул председатель парламента.

При этом он добавил, что «есть очевидная истина – не надо рыть могилу другому, пока своя не готова».

В.ЛИТВИН убежден, что парламент «рано или поздно начнет работать, но время будет потеряно».