Азаров: в Украине негативно оценили правительственный проект госбюджета

Министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ заявляет, что в районах и областях крайне негативно оценили правительственный проект государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, 24 сентября состоялась встреча руководства парламентской фракции Партии регионов с мэрами крупных городов и председателями районных, областных советов, избранных от ПР.

Комментируя результаты встречи, Н.АЗАРОВ сказал: «Все выступавшие мэры городов, председатели районных и областных советов крайне негативно оценили проект бюджета 2010 года с точки зрения, прежде всего, исполнения бюджета 2009 года. Они задавали вполне резонный вопрос: почему правительство сейчас не решает вопросы финансирования в достаточном объеме, жилищно-коммунальные вопросы и так далее, а строит какие-то сказочные проекты на 2010 год».

Участники встречи отметили, что принятие бюджета в таком варианте приведет к разрушению всей бюджетной системы, сосредоточенной в районах, городах и областях, информирует пресс-служба Партии регионов.

По информации Н.АЗАРОВА, представители местных советов на встрече в Киеве приняли решение обратиться к фракции ПР с требованием не допустить принятия такого «нереалистичного бюджета».

Справка УНИАН. В Верховной Раде Украины 15 сентября 2009 года зарегистрирован проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», поданный Кабинетом министров Украины.

Документом предлагается определить доходы государственного бюджета Украины на 2010 год в размере 284,692 млрд. грн., в частности доходы общего фонда – 218,868 млрд. грн., доходы специального фонда – 65,824 млрд. грн.

Расходы госбюджета предусматривается установить на уровне 324,272 млрд. грн., в частности расходы общего фонда – 238,520 млрд. грн., расходы специального фонда – 85,752 млрд. грн.

Предлагается установить предельный размер дефицита госбюджета в сумме 46,748 млрд. грн., в частности предельный размер дефицита общего фонда – 24,814 млрд. грн.