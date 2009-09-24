Суд запретил всю «плохую» рекламу про Тимошенко (документ)

Печерский районный суд города Киева запретил распространение любой недобросовестной рекламы относительно деятельности премьер-министра, председателя партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в определении суда от 22 сентября, текст которого имеется распоряжении УНИАН.

Суд принял соответствующее решение по иску политической партии “Батьківщина” к гражданину Петру ПИДЛУБНОМУ. Как сообщил УНИАН источник в БЮТ, видео-ролик под названием “Лучше бы она отдыхала, чем работает” был разослан на все центральные телеканалы от имени П.ПИДЛУБНОГО.

В сентябре 2009 года “Батьківщина” обратилась в суд с иском, в котором просила признать незаконными и противоправными действия ответчика относительно заказа, изготовления и размещения недобросовестной рекламы. В частности, речь идет о видео-ролике, в котором подается недостоверная информация о Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с иском суда предоставлено заявление об обеспечении иска, в котором затронут вопрос о запрещении ответчику и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, сети Интернет, в электронных СМИ любую недобросовестную рекламу относительно деятельности Ю.ТИМОШЕНКО. Истец обосновал свои требования тем, что такая реклама имеет антисоциальный характер и дискредитирует правительство.

Суд принял решение удовлетворить иск.

"Запретить ПИДЛУБНОМУ Петру Сильвестровичу и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, сети Интернет, в электронных СМИ любую недобросовестную рекламу о деятельности главы правительства Украины – председателя политической партии “Всеукраинское объединение “Батьківщина” в частности, рекламные ролики, содержащие недобросовестную рекламу о деятельности главы правительства Украины – председателя политической партии “Всеукраинское объединение “Батьківщина”, а также любую другую недобросовестную социальную рекламу, и обнародовать ее любым способом до рассмотрения спора по существу”.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.