Тимошенко пообещала не оспаривать итоги выборов Президента
08:51, 24 сентября 2009Политика
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Премьер назвала главного соперника
Юлия Тимошенко не будет оспаривать итоги выборов Президента Украины, которые состоятся в январе 2010 года
С таким обещанием она выступила в эфире Полтавского телевидения. "Если народ изберет своего Президента, и это будет не Юлия Тимошенко, я абсолютно честно и спокойно приму выбор людей", - сказала она.
Тимошенко подтвердила, что своим основным соперником на президентских выборах считает главу Партии регионов Виктора Януковича.
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