Тимошенко пообещала не оспаривать итоги выборов Президента

08:51, 24 сентября 2009
Политика
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Премьер назвала главного соперника

Юлия Тимошенко не будет оспаривать итоги выборов Президента Украины, которые состоятся в январе 2010 года

С таким обещанием она выступила в эфире Полтавского телевидения. "Если народ изберет своего Президента, и это будет не Юлия Тимошенко, я абсолютно честно и спокойно приму выбор людей", - сказала она.

Тимошенко подтвердила, что своим основным соперником на президентских выборах считает главу Партии регионов Виктора Януковича.

Эхо Москвы

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