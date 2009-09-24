Тимошенко пообещала не оспаривать итоги выборов Президента

Юлия Тимошенко не будет оспаривать итоги выборов Президента Украины, которые состоятся в январе 2010 года

С таким обещанием она выступила в эфире Полтавского телевидения. "Если народ изберет своего Президента, и это будет не Юлия Тимошенко, я абсолютно честно и спокойно приму выбор людей", - сказала она.

Тимошенко подтвердила, что своим основным соперником на президентских выборах считает главу Партии регионов Виктора Януковича.

Эхо Москвы