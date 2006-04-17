Пора–ПРП раскололась?

С завершением избирательной кампании избирательный блок ПОРА-ПРП прекратил свое существование, сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель политсовета партии “Пора” Владислав КАСЬКИВ.

«Ситуация абсолютно очевидна – избирательный блок ПОРА-ПРП прекратил свое существование с завершением избирательной кампании – это с формальной точки зрения”, - сказал он.

В то же время В.КАСЬКИВ отметил, что “Пора” очень ценит политическое партнерство. “Мы надеялись, что в рамках концепции новой политики, нового политического поколения необходимо продолжать консультации, общение и развивать сотрудничество с теми политическими силами, с которыми мы определились как со своими политическими партнерами”, - добавил лидер “Поры”.

Комментируя решение лидера блока ПОРА-ПРП Виталия КЛИЧКО возглавить коалицию фракций Блока Юлии Тимошенко, блока ПОРА-ПРП и Союза общественных организаций “Гражданский актив Киева” в Киевском городском совете, В.КАСЬКИВ сказал: ”Позиция Виталия была для нас несколько странной, поскольку он никак не обсуждал свое решение с партией “Пора” и не доводил свое решение до нашего ведома”.

В то же время он отметил, что это право В.КЛИЧКО и никаких обвинений в его адрес со стороны партии “Пора” не будет.

Коалиция демократических сил не будет иметь политических перспектив, считает В.КАСЬКИВ. Уже до осени политических образований, таких как Блок Юлии Тимошенко и блок “Наша Украина”, не будет, а на их месте образуется целый ряд более мелких политических сил.

“Причина одна – эти люди, которые объединялись в избирательный блок и получили депутатский мандат, объединялись не потому, что их объединяет общая идеология и общее виденье развития страны. Их объединял поезд в образе вождя - яркой обложки и интерес попасть в парламент – не больше и не меньше”, - убежден лидер “Поры”.

“Сейчас коалиция, если она даже возникнет по формальному признаку, не будет иметь каких-то политических перспектив. Я думаю, серьезным политикам-аналитикам стоит сегодня говорить о 450 депутатах в Верховной Раде, которые могут объединиться вокруг каких-то общих интересов или вокруг общего виденья развития страны, а партийной терминологией пора прекращать пользоваться, поскольку она вводит в заблуждение общество”, - добавил В.КАСЬКИВ.

Он также отметил, что “логика так называемого помаранчево-синего противостояния была лишь политической технологией в рамках этой избирательной кампании”.

По его словам, в рядах всех политических сил, которые позиционировали себя как “помаранчевые”, за исключением блока ПОРА-ПРП, были представители “Кучмовской элиты”. “Это была технология для того, чтобы сохранить и использовать факт противостояния, чтобы получить большее количество депутатских мандатов”, - считает В.КАСЬКИВ.

Партия «Пора» считает, что большинство в Киевском городском совете должно формироваться вокруг программы развития города, заметил В.КАСЬКИВ.

«Большинство в Киевгорсовете – это иллюзия, его никогда не будет, если оно будет формироваться вокруг интересов. Четкой программы мы не увидели ни у одной из политических сил. То, что происходит сейчас – это чистый дерибан должностей», - считает В.КАСЬКИВ.

Лидер партии также сообщил, что политсовет 15 апреля принял решение о неприемлемости участия «Поры» в каких-либо конфигурациях коалиции до согласования плана развития Киева. «Кроме того, политсовет также поручил киевской городской организации партии провести консультации с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и лидерами депутатских фракций и групп в Киевсовете для разработки плана развития города, который должен быть направлен на реализацию интересов киевлян», - добавил он.

Кроме того, политсовет поручил В.КАСЬКИВУ провести открытое заседание политсовета партии с участием депутатов местных советов Киева от партии «Пора». «Мы также приняли решение пригласить к участию в этом мероприятии Виталия КЛИЧКО», - сообщил В.КАСЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля общее собрание депутатов фракций БЮТ, блока ПОРА-ПРП и Союза общественных организаций “Гражданский актив Киева” образовали в Киевском городском совете коалицию демократических сил «Справедливый Киев». По предложению БЮТ лидером коалиции был единогласно избран В.КЛИЧКО.

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