Пророссийские организации грозят не поддержать Януковича на выборах

Добивающиеся отставки «регионала» Анатолия ГРИЦЕНКО с должности спикера Верховной Рады Крыма пророссийские партии и организации не будут поддерживать лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах, если он не согласится с их требованиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в распространенном сегодня пресс-службой партии «Союз» открытом письме представителей партий «Союз» и «Русский блок», общественных организаций «Гражданский актив Крыма», «Русская община Крыма» и ряда других менее известных в автономии сил к лидеру ПР.

Авторы документа отмечают, что если на предыдущих выборах главы государства они поддерживали В.ЯНУКОВИЧА, то сегодня из-за А.ГРИЦЕНКО не могут консолидироваться вокруг лидера Партии регионов.

«Та часть крымской организации Партии регионов, которая получила возможность вещать на весь полуостров от вашего имени и представители которой занимают высшие должности в крымской автономии, фактически прикрывается вашим именем для того, чтобы монопольно распоряжаться Крымом в своекорыстных интересах», - сказано в письме к В.ЯНУКОВИЧУ.

«Если на 1 июля мы готовы были подписать политическое соглашение о создании координационного центра по поддержке вашей кандидатуры на пост Президента Украины, то в настоящее время из-за позиции, занимаемой А.ГРИЦЕНКО и куратором Крыма от вашей партии, мы вынуждены пересмотреть свою позицию», - заявили авторы обращения к лидеру ПР.

«До тех пор, пока Партия регионов и вы (ЯНУКОВИЧ) лично конкретными шагами, в том числе и в кадровой политике внутри партии, не дадите понять нам и нашим избирателям, что Партия регионов по-прежнему стоит на той же платформе, которую мы все отстаивали на президентских выборах 2004 года, мы не имеем ни морального, ни политического права на какую-либо иную позицию», - добавили они.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября А.ГРИЦЕНКО вернул группе депутатов-оппозиционеров документы с требованием созвать внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о его отставке и отчета Совета министров автономии. Спикер сослался на то, что бумаги подготовлены с нарушением регламента.

16 сентября депутаты-оппозиционеры блокировали президиум ВР Крыма, однако спикер с трибуны за несколько минут провел очередное пленарное заседание. Вопросы повестки дня его сторонники приняли «пакетом», без обсуждения. Оппоненты А.ГРИЦЕНКО считают, что заседание прошло с грубыми нарушениями регламента.