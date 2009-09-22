Ульянченко просит коммунистов успокоиться

Глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет, что не собирается устраивать никакого бунта губернаторов и просит коммунистов успокоиться по этому поводу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам сегодня в США.

«Я бы хотела сказать: не волнуйтесь, товарищи коммунисты, ничего подобного нет», – сказала она.

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что сегодня Секретариат Президента меняет форму работы, и поэтому его сотрудники пытаются не только организовывать работу главы государства, но и донести гражданам позицию Президента и логику его действий. Именно с этим связаны визиты сотрудников Секретариата Президента в регионы Украины.

«Никто больше, чем главы областных государственных администраций не заинтересован в конструктивном и эффективном диалоге с правительством и парламентом», – сказала она, подчеркнув, что от конструктивной работы зависит наполнение бюджета регионов и жизнь людей в регионах в целом.

В.УЛЬЯНЧЕНКО также отметила, что сегодня ни у кого нет намерения дестабилизировать ситуацию в стране, тем более накануне формирования бюджета на следующий год.

В то же время она подчеркнула, что люди должны знать правду о том, что в действительности происходит в Украине, и в первую очередь – в бюджетной сфере, поэтому Секретариат Президента и в дальнейшем будет информировать общественность о реальном состоянии в стране.

Справка УНИАН. Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО в интервью газете «Вечерние вести» не исключил, что поездки по регионам страны главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО нацелены на срыв бюджетного процесса.

«Она (В.УЛЬЯНЧЕНКО) поехала оказывать давление на губернаторов, чтобы последние воспрепятствовали новому Бюджетному кодексу», - сказал П.СИМОНЕНКО.

«Сколько же можно биндюжничать? Мы должны понимать, что в селе, поселке, городке живут конкретные люди с конкретными проблемами. Секретариат Президента сегодня не говорит о том, как будет работать экономика, как будут обеспечиваться рабочие места, каким образом будет наполняться госбюджет. Скорее всего, СП готовится к тому, чтобы поднять протест губернаторов, возможно, даже на основе этого подкрепить какими-то обращениями представление ЮЩЕНКО в Конституционный Суд и вновь спрятать за формальными признаками свои очередные преступные действия», - заявил лидер КПУ.