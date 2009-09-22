Гриценко говорит, что собрал миллион

На специальный счет председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, лидера Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция» Анатолия ГРИЦЕНКО для регистрации его кандидатом на пост Президента Украины поступило уже 1005485 гривен. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба А.ГРИЦЕНКО .

«Я благодарен всем, кто меня поддерживает и верит в наше общее дело, – передает его слова пресс-служба. – Вместе мы сможем изменить правила олигархов. Мы вынудим работать социальные лифты, и наконец достойные люди будут занимать высокие государственные должности».

По его словам, люди перечисляют от 10 до нескольких тысяч гривен.

«Недавно мне написали письмо, – рассказал он, – в котором речь шла о том, как бабушка попросила племянника перевести 20 гривен, потому что верит в искренность моих намерений. Именно ради таких людей, которые сердцем чувствуют, что настоящее, а что искусственное и фальшивое, и сохраняют надежду на лучшее, я и осмелился на эту неравную, изнурительную борьбу. Я вам не изменю и не подведу вас», – заверил председатель «Гражданской позиции».

А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что на специальный счет для регистрации его кандидатом на пост Президента представители малого и среднего бизнеса перечисляют от нескольких десятков до 150 тысяч гривен.

«Это означает одно – их уже достало, – объяснил он. – Они не согласны жить по правилам, когда нормально работать может лишь тот, кто платит поборы и носит взятки. Ни один из представителей бизнеса сегодня не выдвигает мне никаких условий, они просто поддерживают ту позицию, с которой я выступаю. Им нужны честные и стабильные правила игры для всех, которых будут придерживаться и Президент, и правительство, и судебная и правоохранительная системы. Я готов это обеспечить», – отметил политик.

Он в который раз подчеркнул, что не будет просить денег у олигархов, потому что на должности Президента будет реализовывать свою программу и отстаивать интересы “всех граждан Украины, а не лишь нескольких зажиточных семей”. Он убежден, что сможет своевременно собрать средства, необходимые для залога для участия в выборах.

Как сообщалось, 10 сентября вступил в силу измененный Закон «О выборах Президента Украины», согласно которому залог для участия в президентской кампании увеличился с 500 тысяч гривен до 2,5 миллиона.