Ющенко сам проверит состояние ВМС - и тайны из этого не делает

В октябре Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор ЮЩЕНКО лично проверит готовность Военно-морских сил ВСУ к выполнению задач по назначению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО сегодня на Старокрымском полигоне, где проходят батальонные тактические учения 25-й Днепропетровской воздушнодесантной бригады.

«В октябре Президент Украины лично будет проверять готовность Военно-Морских сил к выполнению задач. В ВМС об этом знают. Тайны из этого Секретариат Президента не делает. Президент будет лично смотреть, как готовы к выполнению задач корабельные группировки, войска береговой обороны, ракетные береговые войска, специальные войска ВМС», - сказал С.КИРИЧЕНКО.

Начальник Генштаба также сообщил, что сегодня, находясь в южном регионе государства, он также лично проверит несколько воинских частей противовоздушной обороны. По словам С.КИРИЧЕНКО, целью инспекции является проверка существующего состояния дел, а также того, что зенитно-ракетные подразделения прикрывают сегодня важные объекты государства на уровне, которого требует Президент и на который надеется народ Украины.

В связи с этим начальник Генштаба отметил, что хотелось бы иметь возможность проводить более масштабные проверки, для чего необходимо иметь больше материально-финансовых ресурсов.

«Но финансово-экономический кризис, и мировой, и кризис, существущий в нашей стране, не позволяют нам развернуться по полной схеме. Поэтому мы некоторыми, но важными элементами, проверяем готовность воинских частей», - объяснил С.КИРИЧЕНКО.

Начальник Генштаба также отметил, что «сегодня ситуация в Вооруженных Силах не утрачена».

«Сегодня можно говорить о том, что Вооруженные Силы Украины готовы защитить свою Родину», - подчеркнул начальник Генерального штаба ВСУ.