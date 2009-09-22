Ющенко надеется, что Россия сдержит слово

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Россия выведет свой Черноморский флот из Крыма до 28 мая 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед членами Совета внешних отношений вчера в Нью-Йорке.

Президент напомнил, что в соответствии с украинской Конституцией, на нашей территории не могут размещаться военные базы иностранных государств. В то же время он считает, что соглашение, подписанное с Россией в 1997 году относительно базирования ЧФ на территории Украины, было вызвано тем, что флот невозможно было вывести в сжатые сроки. “Надеюсь, что слово России будет выполнено, и флот до 28 мая 2017 года будет выведен”, - сказал Президент Украины.

Со своей стороны Украина, по словам В.ЮЩЕНКО, готова к диалогу с Россией по всем проблемным моментам пребывания и условий вывода ее флота с территории Украины. “Надеюсь, что мы найдем понимание в этом вопросе, но в основе будет Конституция Украины”, - сказал Президент.