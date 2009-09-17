Депутат Киселев решил спасти Партию регионов от раскола

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ решил добровольно выйти из Партии регионов.

«Официально и публично заявляю о том, что я выхожу из Партии регионов», - сказал В.КИСЕЛЕВ сегодня журналистам в Симферополе.

Народный депутат мотивировал свое «трудное решение» стремлением «сохранить единство» крымских «регионалов».

Между тем В.КИСЕЛЕВ не намерен добровольно покидать фракцию «регионалов» в Верховной Раде Украины.

Также он не собирается оставлять политическую деятельность. «Вне политики я не буду», - сказал депутат.

В.КИСЕЛЕВ пока не знает, где пригодится его «энергия», но уверяет, что «не переметнется» на сторону оппонентов. «То, что я не буду с теми, против кого открыто и самоотверженно воевал, - это факт», - сказал депутат.

В.КИСЕЛЕВ не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Симферополя.

Как сообщал УНИАН, на днях президиум политсовета Партии регионов принял решение исключить В.КИСЕЛЕВА из рядов партии за нанесение вреда ее репутации и нарушение положений и требований устава. Кроме того, президиум решил отозвать В.КИСЕЛЕВА из членов политсовета ПР и досрочно прекратить его полномочия руководителя Крымской организации Партии регионов.

Решения выносятся на утверждение очередного заседания политсовета ПР.