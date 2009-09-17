Суд продлил Пукачу еще на два месяца срок пребывания под стражей
За это время закончат следствие?
Суд продлил бывшему начальнику Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексею ПУКАЧУ еще на два месяца срок пребывания под стражей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, вместе с тем, не уточнив, какой именно суд вынес соответствующее постановление.
В Генпрокуратуре выразили надежду, что на протяжении указанного срока следствие будет закончено. В то же время в ГПУ не исключают, что "при необходимости этот срок может быть продлен в установленном законом порядке в пределах сроков, определенных ст.156 Уголовно-процессуального кодекса Украины", которая предусматривает возможность срока ареста до 18 месяцев.
Однако, как заверили в Генпрокуратуре, "в любом случае следствие будет закончено в эти сроки в полном объеме на основании полученных доказательств, установления всех обстоятельств преступления и пр.".
Справка УНИАН. А.ПУКАЧ был задержан 21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области.
После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.
Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве журналиста трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. А.ПУКАЧ, который также является обвиняемым по этому делу, находился в розыске.