Эксперт: Секретариат Президента настраивает украинцев на срыв выборов

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что чиновники Секретариата Президента Украины «слишком активно» пытаются навязать обществу тезис о возможности срыва президентских выборов-2010.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.БАЛЫ относительно высказываний заместителя главы СП Игоря ПОПОВА.

По мнению политолога, «складывается впечатление, что общество откровенно готовят к непринятию результатов выборов или же банально пытаются снизить мотивацию, а, соответственно, и явку избирателей». В.БАЛА считает, что «это смахивает на неудачные технологии зомбирования».

При этом, по словам эксперта, такая модель поведения может быть оправдана лишь в том случае, если Президент Виктор ЮЩЕНКО будет играть на выборах «пассивную роль», а его фамилия «так и не появится в избирательных бюллетенях».

«Это значит, что команда нынешнего Президента будет играть на понижении демократических ценностей в обществе, снижении рейтинга доверия к институтам власти и возможному срыву избирательного процесса», - заявил В.БАЛА.

Как сообщили некоторые СМИ, 15 сентября И.ПОПОВ заявил, что непринятие парламентом госбюджета-2010 является угрозой для проведения президентских выборов.

"Если бюджета не будет, то не будет денег на выборы. Нет бюджета - мы живем по бюджету прошлого года. В бюджете этого года на выборы есть 700 миллионов, которых хватает до формирования участковых комиссий", - цитирует И.ПОПОВА «Украинская правда».

"Но в день выборов надо еще миллиард, а потратить Верховная Рада может позволить только 60 миллионов. Нам придется принимать бюджет, иначе выборы просто не за что будет проводить", - сказал замглавы СП.

Кроме того, И.ПОПОВ заявил, что сорвать выборы может признание неконституционными положений новой редакции закона о выборах Президента, если Верховная Рада не заменит соответствующие нормы новыми, которые будут отвечать Конституции.