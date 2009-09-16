Винский считает, что досрочные парламентские выборы уже созрели

Лидер народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ считает целесообразным проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой организации.

«Досрочные парламентские выборы являются сегодня вызревшей проблемой. Парламент показал свою полную безответственность перед обществом, полную недееспособность в условиях кризиса, абсолютную неадекватность политической позиции», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, парламент и представленные в нем политические партии действуют не в интересах государства и общества, а в интересах одного или двух лиц.

И.ВИНСКИЙ убежден, что нынешняя политическая ситуация в Украине стала следствием отсутствия политической культуры и жесткого механизма политической ответственности любой политической силы.

По его мнению, избиратели во время будущей президентской избирательной кампании выразят оценку деятельности всех ее участников. «Когда два премьер-министра (экс-премьер Виктор ЯНУКОВИЧ и действующий глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО – УНИАН), которые фактически 10 лет руководят государством, считают, что они достойны быть Президентами и всеобщей народной любви, и не учитывают, что люди сегодня не воспринимают ни Верховную Раду, ни правительство – это говорит о том, что есть определенный политический нигилизм», - считает И.ВИНСКИЙ.

Лидер объединения надеется, что на будущей избирательной кампании сработают демократические завоевания последних лет, и люди будут принимать решение по каждому из кандидатов в Президенты адекватно их нынешней деятельности.