Ульянченко говорит, что бюджет-2010 Тимошенко писала «втемную»

Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО считает непрозрачным процесс работы правительства над проектом Государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала сегодня журналистам.

По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, пока она не имела возможности ознакомиться с проектом бюджета при его рассмотрении на заседании Кабинета министров. “Вчера заседание Кабинета министров, где обсуждался проект бюджета-2010, проходило только с участием членов правительства. Руководство Кабмина почему-то решило, что государственный бюджет на заседании правительства может рассматриваться в закрытом режиме. Для меня это странная информация, но речь идет о факте, который вчера состоялся”, – сказала глава президентского Секретариата.

Она выразила удивление тем, что предложенные в проекте бюджета цифры, очевидно, также не видели и представители региональной власти. «В действительности, последние два года бюджет формируется практически без участия местной власти – сверху, из Министерства финансов. Думаю, многие участники бюджетного процесса реально не видели этого бюджета», – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО. Она отметила, что проект документа, розданный вчера перед началом заседания правительства, существенно отличается от того, который рассматривался в пятницу. «Я понимаю, что вносятся предложения, но это абсолютно непрозрачный процесс формирования бюджета», – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она также назвала непонятным то, на какой макроэкономической базе правительство формирует проект бюджета-2010. “Ведь правительство фактически отказалось назвать уточненный прогноз на текущий, 2009 год. Следовательно, непонятно, какая база бралась для расчета показателей на следующий год”, - сказала она. Обычно, отметила глава Секретариата Президента, сначала принимается бюджетная резолюция, определяются макроэкономические показатели, которые согласовываются, в частности, с НБУ – в нынешней же ситуации этого нет. «Никто не видел, на базе каких показателей формируется бюджет, никто не видел бюджетной резолюции, предлагается бюджет и бюджетную резолюцию принимать вместе. Это странно, это какая-то новая форма деятельности Кабмина по формированию бюджета», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она также назвала декларативными заявления правительства о том, что в формировании бюджета на следующий год активно участвуют, в частности, сельские и поселковые председатели. Но на заседании Кабинета министров в субботу, которое проходило с участием отдельных поселковых и городских председателей, со стороны местной власти был высказан целый ряд принципиальных замечаний к проекту документа. «Мне кажется, это – только декларация. Я уверена, что реально ни один сельской или поселковый председатель не принимал участия в формировании бюджета», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.