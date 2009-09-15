Эксперт сказал, как Тимошенко может выиграть уже в первом туре

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что практика подписания общественных договоров и соглашений с лидерами политических, социальных и бизнес-групп может вывести действующего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в лидеры президентской кампании уже в первом туре.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО к интервью заместителя председателя парламентской фракции НУ-НС Александра ТРЕТЬЯКОВА газете «Зеркало недели» .

В частности, говоря о словах А.ТРЕТЬЯКОВА, что Ю.ТИМОШЕНКО получит поддержку членов фракции НУ-НС в обмен на подписание соглашения, в котором закрепляются векторы развития страны, А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил: «Не исключено, что по мере приближения даты выборов, когда преимущество лидера БЮТ будет все очевиднее, другие политические силы из коалиционного лагеря также последуют примеру НУ-НС. Лидеры многих групп влияния – как политических, так и бизнесовых – делают ставку на кандидата Ю.ТИМОШЕНКО».

Говоря о готовности Ю.ТИМОШЕНКО заключать общественные договоры в обмен на поддержку в предстоящих выборах со стороны национально-патриотических сил, эксперт подчеркнул, что это ведет к прогнозируемости и последовательности курса развития страны и основных геоэкономических векторов внешней политики.

В то же время, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, выдвижение в кандидаты на новый президентский срок нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО является ошибкой, совершаемой ввиду «непомерных амбиций и оторванности от реальности».

Эксперт считает, что выдвижение В.ЮЩЕНКО на второй срок – решение скорее эмоциональное и инерционное, нежели рациональное. «Де-факто, ослабленный кандидат В.ЮЩЕНКО может сойти с дистанции еще до начала выборов. А если этого и не произойдет, то 3% поддержки плюс надежды на админресурс действующего Президента вряд ли составят достойную конкуренцию лидерам избирательной гонки – Ю.ТИМОШЕНКО и Виктору ЯНУКОВИЧУ. Однако практика общественных договоров и соглашений с лидерами политических, социальных и бизнес-групп может вывести действующего премьер-министра в лидеры уже в первом туре», - в частности, отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№34 (762) 12-19 сентября 2009 г.) народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” А.ТРЕТЬЯКОВ заявил, что НУ-НС поддержит Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины только в обмен на подпись под соглашением о совместных действиях после выборов. По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, представители НУ-НС на прошлой неделе передали Ю.ТИМОШЕНКО соответствующий проект соглашения.

Народный депутат сообщил, что в документе предусмотрен “вектор страны. Европа, НАТО. Парламентско-президентская республика. Там ответы на все ключевые вопросы».

По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, Ю.ТИМОШЕНКО уже заявила, что документ будет подписан.