Тимошенко расскажет американцам о торговле и инвестициях

Сегодня в 19.00 в Украинском доме (ул. Крещатик, 2, зал заседаний, 5-й этаж) лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО примет участие во встрече с представителями Совета директоров Американской торговой палаты в Украине и посольств, работающих в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО будет презентовать экономический блок вопросов программы Блока, в частности, законодательные инициативы для улучшения инвестиционной политики, инициативы по развитию рыночных механизмов для увеличения объемов торговли и инвестиций, которые будут рассматриваться Верховной Радой и будущим Кабинетом Министров Украины, а также меры, которые планирует принять БЮТ для успешной интеграции Украины в глобальную мировую экономику.