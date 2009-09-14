Бюджет будет выполнять другой Кабмин, а принимать - другой парламент

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что государственный бюджет на 2010 год будет выполнять уже новое правительство при новом парламенте.

Такое мнение он высказал в ходе «прямой линии» в газете «Комсомольская правда в Украине».

«Не этому правительству выполнять бюджет-2010 и следующих лет», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос о перспективах разблокирования парламента для принятия госбюджета, А.ЯЦЕНЮК выразил мнение, что основной финансовый документ страны будет принимать парламент другого созыва.

По просьбе спрогнозировать курс гривни, лидер “Фронта перемен” отметил, что стабильность национальной валюты зависит от действий правительства. “Учитывая отсутствие экономической политики и вообще четких целей правительства, как в Украине можно вообще что-то прогнозировать?”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он также добавил, что непонятной является и “судьба следующего транша Международного валютного фонда”. “Хотя абсолютно понятно, на что его направят: не на рост экономики, не на стабилизацию, а на временное выживание”, - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что курс доллара можно “удержать в нынешних параметрах”, но для этого правительство должно вести понятную макроэкономическую и бюджетную политику.

“И главное – страна должна производить, должна работать, формировать добавленную стоимость, получать экспортные контракты”, - отметил он.

Лидер “Фронта перемен” убежден, что Украина имеет ресурс для стабилизации экономики. По его словам, “кредит МВФ – временная мера, которая лишь позволяет не обанкротиться”.