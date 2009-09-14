Симоненко создал «Левый блок» с эсдеками

Коммунистическая партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединённая), партии “Справедливость” и “Союз левых сил” подписали декларацию о создании Левого блока для участия в президентских выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.

Декларацию подписали на конференции в Киеве первый секретарь Центрального комитета Компартии Украины Пётр СИМОНЕНКО, лидер СДПУ (о) Юрий ЗАГОРОДНИЙ, председатель совета партии “Справедливость” Станислав НИКОЛАЕНКО и лидер партии “Союз левых сил” Василий ВОЛГА.