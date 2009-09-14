Симоненко создал «Левый блок» с эсдеками
13:43, 14 сентября 2009Политика
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Участвуют еще две партии
Коммунистическая партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединённая), партии “Справедливость” и “Союз левых сил” подписали декларацию о создании Левого блока для участия в президентских выборах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.
Декларацию подписали на конференции в Киеве первый секретарь Центрального комитета Компартии Украины Пётр СИМОНЕНКО, лидер СДПУ (о) Юрий ЗАГОРОДНИЙ, председатель совета партии “Справедливость” Станислав НИКОЛАЕНКО и лидер партии “Союз левых сил” Василий ВОЛГА.
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