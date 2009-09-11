Немецкий эксперт: главная проблема украинских партий в них самих

Главными проблемами политических партий в Украине является высокий уровень нестабильности и внутренняя фрагментация.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время круглого стола «Основные ценности правогосударственнической и демократической политики», организованного Фондом Конрада Аденауэра, выразил руководитель Представительства этого фонда в Украине в1994-2003 годах Манфред ЛОМАНН.

Еще одной проблемой является численность членов партий. При этом М.ЛОМАНН отметил, что в Украине всего 4% населения является членами политических партий. “Это не так важно, важно участие граждан, поскольку наряду с партиями существуют другие политические институты, в первую очередь, подструктуры гражданского общества с чрезвычайно разветвленной сетью объединений, ассоциаций, церквей, профсоюзов, молодежных организаций”, - сказал он.

Кроме того, М.ЛОМАНН отметил, что в партийных программах нет дифференциации. “Программа не может выглядеть как литературное описание ценностей, поскольку речь идет о принципиальном отношении партии к важным проблемам общества, в т.ч. и позиций партий относительно НАТО и ЕС, отношений между государством и церковью”, - добавил он. М.ЛОМАНН считает, что программы партий должны быть понятными для общества. “Есть программы на 80 страниц, которые никто не читает. Должны быть сокращенные версии, которые могут четко объяснить избирателям основные позиции партии”, - сказал М.ЛОМАНН.

Еще одной проблемой политических партий в Украине, по его мнению, является переход депутатов из одной фракции в другую. “Я вспоминаю, в 2002 году был определенный рекорд, когда один депутат 6 раз менял фракцию”, - добавил он.

Также М.ЛОМАНН отметил, что у политических партий в Украине недостаточный уровень внутрипартийной демократии.