Украина передала странам ЕС проекты соглашений об отмене визовых сборов
Но это еще ничего не значит
Украина передала многим странам Европейского Союза проекты соглашений об отмене визовых сборов.
Об этом директор Департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН сказал в комментарии УНИАН.
«Мы многим странам уже передали проекты соглашений об отмене визовых сборов. Но это не значит, что они готовы подписать эти соглашения, поскольку еще нужно решить много вопросов», - сказал он.
П.КЛИМКИН сообщил, что переговоры об отмене визовых сборов ведутся по двум направлениям: об отмене визовых сборов на национальные визы и на шенгенские визы. При этом П.КЛИМКИН отметил, что ситуация с отменой визовых сборов на шенгенские визы несколько сложнее, поскольку для этого необходимо совместное решение всех стран - членов Европейского Союза.
Он также подчеркнул, что в период финансового кризиса во многих странах - членах ЕС плата за визы используется для содержания визовых учреждений. По словам П.КЛИМКИНА, в вопросе отмены визовых сборов на национальные визы Украина достаточно активно ведет переговоры со многими странами.