Москаль заявляет, что работает милиционером бесплатно

Геннадий МОСКАЛЬ считает, что Партия регионов пытается лишить его полномочий народного депутата Украины и должности начальника крымской милиции – заместителя министра внутренних дел.

«Я имею дело с политическими наперсточниками», – сказал Г.МОСКАЛЬ в интервью УНИАН.

10 сентября регламентный комитет Верховной Рады подготовил документы в суд о принудительном лишении Г.МОСКАЛЯ депутатских полномочий. Материалы перед направлением в суд должен подписать председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Г.МОСКАЛЬ считает неправомерным решение регламентного комитета лишить его депутатских полномочий до рассмотрения иска по делу Анатолия МОГИЛЕВА, уволенного Кабинетом министром с должности начальника крымской милиции. Г.МОСКАЛЬ заявил, что 19 августа Кабмин назначил его начальником милиции автономии – замглавы МВД, а уже через несколько дней Донецкий окружной административный суд открыл производство по иску А.МОГИЛЕВА, который считает незаконным правительственное распоряжение о своем увольнении. Слушания по делу назначены на 24 сентября.

«Насколько я знаю, 24-го уже будет готово решение (суда): МОГИЛЕВА восстановить, МОСКАЛЯ уволить. Я заранее написал господину ЕФРЕМОВУ («регионалу», руководителю регламентного комитета парламента): давайте дождемся 24-го, вы не имеете права рассматривать то, что еще не рассмотрел суд», – сказал Г.МОСКАЛЬ.

Он считает, что «регионалы» ему мстят. «Посмотрите, какая месть со стороны Партии регионов! Уволить меня с депутататства им обязательно надо до 24-го сентября, и 24-го уволить меня с должности (в милиции)», – возмутился Г.МОСКАЛЬ.

«Чем я им в Крыму так опасен? Они бы разобрались внутри своей Партии регионов, что у них происходит! Кто-то им навязал бредовую мысль, или там нет здравомыслящих людей, что я им тут могу рейтинг ЯНУКОВИЧА понизить», – сказал Г.МОСКАЛЬ, добавив, что без партии «Русский блок» «регионалы» на выборах в Крыму не наберут достаточного количества голосов. «Голосовали не за них, а за «Русский блок» голосовали», - сказал он.

Г.МОСКАЛЬ также сообщил, что на заседании регламентного комитета ВР решался вопрос о снятии депутатских полномочий с нескольких депутатов, однако необходимое количество голосов набрала только его кандидатура. «Те депутаты давно не складывают (полномочия), и все на них не хватает голосов. По мне сразу нашли голоса, и через пять минут Партия регионов трубила через свой пресс-центр об огромной победе над МОСКАЛЕМ», – заявил он. Г.МОСКАЛЬ отметил, что направит письмо спикеру Владимиру ЛИТВИНУ о том, что регламентный комитет не прав.

Начальник милиции Крыма также отметил, что, являясь народным депутатом, он пока ничего не получает за работу в МВД, чтобы его не обвиняли в нарушении закона.

В комментарии УНИАН бывший начальник ГУ МВД Украины в Крыму А.МОГИЛЕВ подтвердил, что через суд пытается узнать причину увольнения и отменить правительственное распоряжение. «Я пытаюсь выяснить, за что меня уволили. Человека нельзя уволить просто так», - сказал он.

А.МОГИЛЕВ считает, что Г.МОСКАЛЬ нарушает закон, приступив к работе в милиции, находясь в статусе народного депутата.

А.МОГИЛЕВ также удивился, как Г.МОСКАЛЬ может работать бесплатно. «Человек принимает решения по очень серьезным вопросам. Это же не какая-то конторка по уборке мусора, это главк милиции, имеющий кучу функций, кучу полномочий», - заявил он.