Регионалы обещают принудительно лишить Москаля депутатства

10 сентября Регламентный комитет Верховной Рады подготовил документы о принудительном лишении депутатских полномочий Геннадия МОСКАЛЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Он, как известно, пребывает в двух весьма ответственных ипостасях: парламентария – члена фракции Блока «НУ-НС», и руководителя Главного управления МВД в Крыму - заместителя министра внутренних дел», - подчеркивается в сообщении.

В Партии регионов отметили, что согласно процедуре, эти материалы перед направлением их в Административный суд должен подписать председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

«Ответ на вопрос, прошел ли Владимир Михайлович тест на неукоснительное соблюдение Конституции и законов Украины, либо его позиция в этом вопросе является не более чем составным элементом его предвыборной пиар-кампании, станет известно уже в ближайшее время», - отметили в Партии регионов.

Как сообщалось, народный депутат Г.МОСКАЛЬ был назначен начальником ГУ МВД Крыма – заместителем министра внутренних дел Украины 19 августа.