Украина поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса на 4 пункта

Украина поднялась со 146-го на 142-е место по легкости ведения бизнеса в рейтинге Мирового банка. Об этом сообщила УНИАН глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Подъем на 4 пункта в рейтинге в столь сложное время, – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, – говорит о том, что Украине удалось не только удержаться, но еще и провести частичное реформирование экономики». По ее словам, Украине смогла бы достичь большего, «если бы не действия, а точнее бездеятельность парламента». «По нашим подсчетам, – сказала депутат, – если бы законопроект 4581 в поддержку предпринимательства вступил в силу, мы бы говорили не о 4, а о 30 пунктах».

Она напомнила, что законопроект 4581 по содействию предпринимательской деятельности был проголосован Верховной Радой, однако до сих пор не вступил в силу ввиду технических моментов, которые можно урегулировать только во время плановой работы парламента.