Кто в Европе ест шоколад

Англичане больше других жителей стран-участниц Евросоюза потребляют шоколад.

Такие данные получены в ходе исследования, проведенного компанией Datamonitor, специализирующейся на изучении различных сегментов рынка ЕС, сообщает РИА «Новости».

Как установили эксперты, в 2005 году среднестатистический житель Великобритании потребил 10 килограммов шоколада, израсходовав на этот продукт 104 евро (78 фунтов стерлингов).

Второе и третье места в "рейтинге" сладкоежек заняли бельгийцы и немцы, на каждого из которых в минувшем году пришлось в среднем 8,7 и 8,1 килограммов шоколада соответственно.

В Datamonitor прогнозируют, что к 2010 году в странах ЕС потребление шоколадных изделий с повышенным процентом содержания какао возрастет на 48%, что эксперты связывают с более бережным отношением европейцев к своему здоровью.