Ющенко: правительство ставит под угрозу сотрудничество с МВФ

Правительство Украины не выполнило пять из шести условий сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил президент Украины Виктор Ющенко на встрече с журналистами деловых изданий, сообщает пресс-служба главы государства.

"К сожалению, сегодня из шести предварительных условий пять украинским правительством не выполнены, и продолжение программы поставлено под серьезное сомнение", - сказал В.Ющенко. "Нам любой ценой надо сохранить программу сотрудничества с Международным валютным фондом", - считает он.

Президент подчеркнул недопустимость привлечения средств с внешних рынков под непрозрачные условия. "Это большая ошибка - сыра бесплатного нет, а политические кредиты намного опаснее, поскольку речь идет о торговле национальным интересом, национальными активами или о проектах, о которых мы узнаем, когда закончится приватизация двух-трех первых объектов - Одесского припортового, предприятий химии или электрогенерации", - сказал президент. Он предупредил, что сделает все, чтобы остановить такого рода приватизации.