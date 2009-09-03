Ющенко: правительство только декларирует заботу о бизнесе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что во время кризиса государство обязано сделать все для улучшения условий ведения бизнеса.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, сегодня по случаю Дня предпринимателя В.ЮЩЕНКО провел встречу с представителями украинского бизнеса.

Глава государства поздравил присутствующих с Днем предпринимателя. Он отметил, что высоко ценит всех украинских предпринимателей и видит в их потенциале главную силу, которая способна изменить жизнь в стране и стать двигателем радикальных реформ в хозяйстве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что активное развитие малого и среднего бизнеса, как показывает опыт других стран, является основой для выхода из финансово-экономического кризиса. «Я побуждаю и правительство, и парламент именно в это время кризиса принимать те решения, которых ждет украинский бизнес, украинская экономика», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что особенно во время кризиса государство обязано сделать все для улучшения условий ведения бизнеса.

Сегодня среди ключевых проблем для ведения бизнеса, по мнению Президента, остается излишнее количество контролирующих органов.

В.ЮЩЕНКО при этом добавил, что препятствия, существующие в Украине для организации бизнеса, способствуют развитию коррупции в стране. «Стыдно говорить, что в нашей стране сегодня 85 контролирующих органов... Вот вся антология национальной коррупции», – отметил Президент. Он подчеркнул, что невозможно создать «эластичную национальную экономику» при таком количестве контролирующих органов.

Он также выразил неудовлетворение реформированием разрешительной и регуляторной системы. «Темпы реформирования разрешительной политики – они зашкаливают за низкую планку. Это десятки преград в организации бизнеса – особенно малого и среднего», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что, невзирая на все заверения правительства о поддержке предпринимательства, “сегодня мы видим фактический переход к ручному управлению даже в администрировании налогов и сборов”. По его словам, своими последними решениями правительство ввело новые условия администрирования налога на добавленную стоимость, которые не только не отвечают действующему законодательству, но и значительно осложняют для предпринимателей уплату этого налога.

«Администрирование, которое мы имеем по налогу на добавленную стоимость, привело к почти 15 млрд. грн. непрокомпенсированного НДС. Это самый большой показатель за историю украинского предпринимательства за 18 лет», – сказал В.ЮЩЕНКО. «Очевидно, это свидетельство неправильной конструкции бюджета, провальной бюджетной политики, слабой бюджетной росписи, непродуманной макроэкономики», – считает Президент.

Обращаясь к присутствующим предпринимателям, В.ЮЩЕНКО также поблагодарил их за поддержку и участие в реализации социальных и культурных проектов, отметив, что еще несколько лет назад «национальный бизнес не имел такого социального лица, как сейчас».

Он напомнил, что в Украине всегда были целые династии выдающихся украинских предпринимателей, которые вошли в историю благодаря своей гражданской позиции, национальному духу, меценатству. Это – роды Ханенко, Тарнавских, Терещенко, которые не только заложили основы индустриализации страны, но и строили церкви, школы, больницы, музеи.

По словам Президента, и сегодня многие украинские предприниматели осознают общественную и национальную ответственность бизнеса. Есть десятки примеров поддержки бизнесом восстановления украинских памятников истории и культуры.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил украинских предпринимателей, которые приобщаются к таким действиям и проектам, и призывал всю украинскую бизнес-среду максимально расширить свое участие в деле социальной поддержки людей и национального, культурного возрождения Украины.

Глава государства также по случаю Дня предпринимателя вручил представителям украинского бизнеса государственные награды.