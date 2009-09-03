Лавринович предчувствует, что завтра в Раде будет шоу с туманом

Верховная Рада Украины завтра не будет работать, пока не будет принят законопроект о повышении социальных стандартов.

Об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он сказал, что «до тех пор, пока не будет принято решение о пересмотре минимальных социальных стандартов в соответствии со стоимостью потребительской корзины, в соответствии с уровнем инфляции, никакие другие вопросы Верховная Рада Украины рассматривать не будет».

Первый заместитель председателя ВР также сказал, что представители коалиции, настаивая на проведении в пятницу внеочередного заседания, хотят устроить «шоу в парламенте». По его словам, в субботу планируется «шоу в Выставочном центре, где будет шоу для премьер-министра и правящей коалиции».

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что завтра на рассмотрение парламента вносятся законопроекты, «которые уже вносились правительством, но были отозваны». По его словам, это делается для «напущення тумана». Он отметил, что правительство и представители “так называемой коалиции” хотят показать, что «есть такие нехорошие депутаты, которые не хотят помогать местному самоуправлению». По его мнению, на внеочередное заседание именно поэтому и вынесен вопрос об изменениях в законодательстве, которые касаются местного самоуправления.