Для Литвина «первым делом - самолеты»?
15:19, 03 сентября 2009Политика
1068 0
Почему спикера не будет завтра в Раде
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в пятницу, 4 сентября, посетит с рабочей поездкой Кировоградскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, программой поездки запланирована встреча В.ЛИТВИНА с курсантами и преподавателями Государственной летной академии (г. Кировоград), осмотр экспозиции летной академии и ознакомление с летным тренажерным центром.
Председатель Верховной Рады Украины также даст пресс-конференцию для центральных и местных СМИ и осуществит запись интервью для местных телеканалов.
Как сообщал УНИАН, на завтра запланировано внеочередное заседание парламента, инициированное БЮТ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter