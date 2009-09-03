Для Литвина «первым делом - самолеты»?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в пятницу, 4 сентября, посетит с рабочей поездкой Кировоградскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, программой поездки запланирована встреча В.ЛИТВИНА с курсантами и преподавателями Государственной летной академии (г. Кировоград), осмотр экспозиции летной академии и ознакомление с летным тренажерным центром.

Председатель Верховной Рады Украины также даст пресс-конференцию для центральных и местных СМИ и осуществит запись интервью для местных телеканалов.

Как сообщал УНИАН, на завтра запланировано внеочередное заседание парламента, инициированное БЮТ.