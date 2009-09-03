Винский обвиняет Партию регионов в популизме, а Тимошенко в упрямстве

Лидер народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ обвиняет Партию регионов в популизме в связи с ее требованиями существенно повысить социальные выплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ВИНСКИЙ высказал на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня Партия регионов пошла на сознательный популизм, она сама не имеет никаких намерений повышать минимальные зарплаты и пенсии, но ей нужны аргументы на избирательную кампанию Президента», - сказал И.ВИНСКИЙ.

При этом, по его мнению, Партия регионов «топорно» использует ожидания простых граждан. «Вывести в условиях кризиса из рабочего режима Верховную Раду – это говорит о том, что для Партии регионов интересы государства намного менее важны, чем вопросы избирательной кампании», - считает он.

При этом И.ВИНСКИЙ также критикует заявления правительства Юлии ТИМОШЕНКО о невозможности повышения хотя бы на уровень инфляции социальных выплат. «Правительство способно сегодня предложить такие позиции, какими могут быть темпы повышения – это должны посчитать специалисты. И если правительство не соглашается повысить на 1,5 тыс. то можно рассмотреть другие варианты, исходя из реальной ситуации. В парламенте есть большинство, которое должно сформировать альтернативные предложения и правительство должно быть инициатором таких решений», - уверен политик.

«К сожалению, ситуация с заработными платами стала заложником предвыборной президентской гонки вместо того, чтобы заниматься работой. Ведь низкая зарплата и низкие пенсии стало одной из ключевых социально-экономических проблем государства», - сказал И.ВИНСКИЙ.