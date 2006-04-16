Грецию перманентно ”трусит” с начала апреля

В Греции сегодня ночью произошло землетрясение, сообщил Афинский институт геодинамики.

По его данным, магнитуда подземного толчка составила 5,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Ионическом море, в 240 километрах юго-западнее Афин. Пострадавших и разрушений нет, сообщает РИА «Новости».

С начала апреля в Ионическом море, в районе острова Закинф, произошло по меньшей мере шесть сильных землетрясений магнитудой до 5,9 балла (по другим данным - до 6,1), а также несколько десятков подземных толчков мощностью до 4,5 балла.