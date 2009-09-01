БЮТ не собирается удовлетворять ПР

БЮТ не будет голосовать за законопроект о повышении социальных стандартов.

Об этом заявил вице-спикер парламента Николай Томенко (БЮТ) в эфире 5 канала.

"Мы не возражаем, чтобы закон о социальных стандартах рассматривался, хотя мы не будем голосовать и считаем, что до тех пор, пока не будет понятным и ответственным экономическое обоснование, за счет чего повышают пенсии и заработные платы - это безответственные вещи", - сказал он.

На вопрос, наберут ли депутаты большинство без БЮТ, чтобы принять этот законопроект, Томенко сказал: "Вероятность такая есть, но мы в патовой ситуации - нам нужно принять другие законопроекты, нам надо помогать правительству и стране, а нас ставят в ситуацию, все будет заблокировано".

"Я так понимаю, что даже когда закон мы вынесем и он не наберет 226 голосов - у меня есть сомнения, что Партия регионов даст нам работать", - отметил вице-спикер.

Кроме того, комментируя вопрос, способен ли парламент на самороспуск, он сказал: "При любых вариантах, заседание Верховной Рады открывается. То есть оснований, что сессия не открылась нет".

Как известно, ранее согласительный совет принял решение, что во вторник первым вопросом парламент рассмотрит законопроект о повышении минимальных зарплат и пенсий.

Украинская правда