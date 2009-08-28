«Надра» подтверждают: дом на Владимирской передан НАК - на хранение

28 августа Государственный исполнитель в присутствии представителей Минприроды, НАК «Надра Украины» и Шевченковского райуправления Глановго управления МВД Украины составил акт, которым передал помещение по вул. Владимирская, 34 на хранение НАК «Надра Украины».

Об этом сказано в официальном сообщении НАК «Надра Украины», опубликованном на сайте компании.

В сообщении отмечается, что при передаче помещения также присутствовал представитель компании «Зентакс Лимитед» (Кипр), заявленной как владелец этого здания, который не имел при себе никаких подтверждающих документов.

«На данный момент здание находится на ответственном хранении в НАК «Надра Украины» под охраной Государственной службы охраны», - отмечено в сообщении.

Также компания напоминает, что во время пребывания Эдуарда СТАВИЦКОГО на должности председателя правления НАК «Надра Украины» в 2007 году, при поддержке министра Минприроды Василия ДЖАРТЫ, были отчуждены административные здания №34 по ул. Владимирской и №9 по ул. Золотоворотской в г. Киеве общей площадью 3 тыс. 142 кв. м, переданные Кабмином в уставный капитал НАК «Надра Украины».

После освобождения Кабинетом министров Э.СТАВИЦКОГО от должности председателя правления НАК «Надра Украины», с 20 марта 2008 года, по решению суда, на здания был наложен арест и они были переданы на хранение Министерству охраны окружающей природной среды Украины.

Во исполнение решений заседания Кабинета министров от 26 августа 2009 года, по инициативе Минприроды и НАК «Надра Украины» отделом Государственной исполнительной службы Шевченковского районного управления юстиции г. Киева было возобновлено исполнительное производство по данному судебному делу.

Как сообщал УНИАН, 26 августа правительство приняло решение о возвращении компании «Надра Украины» помещений в центре Киева. По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, «Надра Украины» передали помещения в центре Киева общей площадью около 5 тыс. кв. м. «ЯНУКОВИЧ в свою бытность премьер-министром забрал у НАК «Надра Украины» имущество для своего окружения и себя лично. Во-первых, это помещения, которые имеют историческую ценность, на улице Владимирской, 34 и Золотоворотской, 9, в которых находились НАК «Надра Украины», государственные учреждения, выкинули их практически на улицу, заставили их арендовать за огромные деньги какие-то частные помещения, а эти помещения в центре города отдали своим структурам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, 20 августа на экстренном заседании КМУ Ю.ТИМОШЕНКО заявила о попытке незаконного захвата здания НАК «Надра Украины» ее бывшим руководителем Э.СТАВИЦКИМ.

В тот же день Кабмин восстановил и сразу же освободил Э.СТАВИЦКОГО от должности председателя правления НАК «Надра Украины». Решение о восстановлении в должности Э.СТАВИЦКОГО принято на основании соответствующего решения Киевского апелляционного суда.

Национальная акционерная компания «Надра Украины» создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2008 год НАК "Надра Украины" завершила с чистой прибылью 0,267 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток составил 24,004 млн. грн.