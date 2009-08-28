В ФРГ Меркель не разрешили выступить по телевизору

Государственная теле- и радиокомпания Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) отменила показ 15-минутного интервью канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ, который должен был состояться в прайм-тайм вечером 27 августа.

Как передает Лента.русо ссылкой на агентство DPA, руководство уступило протестам левых и социал-демократов. Они заявили, что интервью А.МЕРКЕЛЬ на тему "Как будет дальше на востоке (Германии)?" выходит в эфир всего за три дня до местных выборов в Саксонии и Тюрингии и является скрытой агитацией.

Как отмечает Spiegel, остроту дискуссии вокруг запланированного интервью А.МЕРКЕЛЬ придал тот факт, что в телепрограмме на все неделю о нем не было никакого упоминания. Телеканал заявил о трансляции всего за день до показа - во вторник, 25 августа.

MDR открыто обвинили в том, что телекомпания агитирует за консерваторов из ХДС, действуя вопреки собственному уставу, восьмая статья которого запрещает становиться на сторону того или иного политика или партии.

В итоге руководство MDR признало, что время для трансляции было выбрано действительно неудачно и "ради равенства шансов", как отмечается в официальном заявлении, отменила показ интервью А.МЕРКЕЛЬ.

Одновременно было отменено запланированное на 10 сентября интервью с одним из главных соперников А.МЕРКЕЛЬ за пост канцлера - кандидатом от социал-демократов Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ.